CNN: до хакерської атаки на Twitter причетний неповнолітній, його затримали

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Три людини були звинувачені в п’ятницю через їх ймовірну причетність до масового злому акаунтів Twitter на початку липня, після чого акаунти таких відомих користувачів, як Джо Байден, Барак Обама та Ілон Маск були використані для просування афери з криптовалютою. Про це пише CNN, передає УНН.

Серед обвинувачених були Мейсон Шеппард, 19-річний британець, який користувався в мережі прізвиськом “Чехвон”, Нім Фазелі, 22-річний житель Орландо, штат Флорида, який користувався прізвищем “Ролекс”, а також неповнолітній, згідно із заявою прокурора США Девід Андерсон.

Неповнолітнім виявився 17-річний Грем Іван Кларк, який був заарештований в п’ятницю вранці в Тампі після розслідування, проведеного федеральними та державними слідчими, сказав в п’ятницю в заяві прокурор штату. У заяві стверджувалося, що Кларк був “натхненником”.

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Прокурор сказав, що його офіс займається звинуваченням, тому що закон Флориди дозволяє більш гнучко, ніж федеральний закон, звинувачувати неповнолітніх як дорослих людей у подібних справах.

“У кримінальному хакерському співтоваристві існує хибне переконання, що такі атаки, як хакерство в Твіттері, може бути здійснено анонімно і без наслідків”, — сказав Андерсон у своїй заяві. “Сьогоднішнє оголошення про пред’явлення звинувачень демонструє, що задоволення від мерзенного хакерства в безпечному середовищі заради забави або прибутку буде короткочасним”.

ФБР повідомило, що двоє людей, звинувачених у зломі акаунтів, були взяті під варту.

“Сьогоднішні арешти є лише першим кроком для правоохоронних органів”, — сказав помічник спеціального агента ФБР в Сан-Франциско за звинуваченням Санджай Вірмані. “Наше розслідування продовжить виявляти всіх, хто міг бути причетний до цих злочинів”.

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У своїй заяві в п’ятницю Twitter заявив, що він високо цінує “оперативні дії правоохоронних органів в цьому розслідуванні і буде продовжувати співпрацювати в міру просування справи”.

Нагадаємо, на початку липня у Twitter зламали кілька популярних акаунтів та розмістили схожі твіти з проханням про пожертву через криптовалюту. Після злому було здійснено близько 415 переведень на зазначену адресу криптовалюту сумою у понад 117 тис. дол.

Джерело в правоохоронних органах повідомило CNN, що слідчі вважають, що мотивом вторгнень була саме крадіжка грошей і доступу до рахунків, а не розвідувальна діяльність іноземного уряду.

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