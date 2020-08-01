CNN: до хакерської атаки на Twitter причетний неповнолітній, його затримали

Серед обвинувачених були Мейсон Шеппард, 19-річний британець, який користувався в мережі прізвиськом “Чехвон”, Нім Фазелі, 22-річний житель Орландо, штат Флорида, який користувався прізвищем “Ролекс”, а також неповнолітній, згідно із заявою прокурора США Девід Андерсон.

Неповнолітнім виявився 17-річний Грем Іван Кларк, який був заарештований в п’ятницю вранці в Тампі після розслідування, проведеного федеральними та державними слідчими, сказав в п’ятницю в заяві прокурор штату. У заяві стверджувалося, що Кларк був “натхненником”.

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Прокурор сказав, що його офіс займається звинуваченням, тому що закон Флориди дозволяє більш гнучко, ніж федеральний закон, звинувачувати неповнолітніх як дорослих людей у подібних справах.

“У кримінальному хакерському співтоваристві існує хибне переконання, що такі атаки, як хакерство в Твіттері, може бути здійснено анонімно і без наслідків”, — сказав Андерсон у своїй заяві. “Сьогоднішнє оголошення про пред’явлення звинувачень демонструє, що задоволення від мерзенного хакерства в безпечному середовищі заради забави або прибутку буде короткочасним”.

ФБР повідомило, що двоє людей, звинувачених у зломі акаунтів, були взяті під варту.

“Сьогоднішні арешти є лише першим кроком для правоохоронних органів”, — сказав помічник спеціального агента ФБР в Сан-Франциско за звинуваченням Санджай Вірмані. “Наше розслідування продовжить виявляти всіх, хто міг бути причетний до цих злочинів”.

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У своїй заяві в п’ятницю Twitter заявив, що він високо цінує “оперативні дії правоохоронних органів в цьому розслідуванні і буде продовжувати співпрацювати в міру просування справи”.

Нагадаємо, на початку липня у Twitter зламали кілька популярних акаунтів та розмістили схожі твіти з проханням про пожертву через криптовалюту. Після злому було здійснено близько 415 переведень на зазначену адресу криптовалюту сумою у понад 117 тис. дол.

Джерело в правоохоронних органах повідомило CNN, що слідчі вважають, що мотивом вторгнень була саме крадіжка грошей і доступу до рахунків, а не розвідувальна діяльність іноземного уряду.