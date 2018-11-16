CNBC: Apple будет выпускать художественные фильмы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Корпорация Apple займется съемкой художественных фильмов и с этой целью подписала соглашение с компанией A24. Об этом сообщил в четверг телеканал CNBC со ссылкой на собственные источники, передает УНН.
По их данным, партнеры планируют приступить к реализации совместного проекта в следующем году. На первых порах A24 будет выпускать и демонстрировать кинофильмы и телешоу бесплатно. Данный подход нацелен на то, чтобы завоевать доверие зрителей и консолидировать целевую аудиторию. Условия соглашения сторон пока не раскрываются.
А24 сняла такие фильмы, как “Комната” (Room, 2015), “Эми” (Amy, 2015), “Леди Бёрд” (Lady Bird, 2017) и “Лунный свет” (Moonlight, 2016). Последняя лента завоевала премию “Оскар” в 2017 году в номинациях “Лучший фильм”, “Лучший адаптированный сценарий” и “Лучшее исполнение мужской роли второго плана”.
Как сообщал УНН, Facebook заказывал статьи с критикой Apple и Google, чтобы отвлечь внимание от собственных ошибок.