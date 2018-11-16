CNBC: Apple будет выпускать художественные фильмы

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 104978 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 110700 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 147625 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 142785 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135634 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127842 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 169963 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118060 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141630 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145402 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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CNBC: Apple будет выпускать художественные фильмы

CNBC: Apple будет выпускать художественные фильмы

Киев  •  УНН

 • 9373 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Корпорация Apple займется съемкой художественных фильмов и с этой целью подписала соглашение с компанией A24. Об этом сообщил в четверг телеканал CNBC со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

По их данным, партнеры планируют приступить к реализации совместного проекта в следующем году. На первых порах A24 будет выпускать и демонстрировать кинофильмы и телешоу бесплатно. Данный подход нацелен на то, чтобы завоевать доверие зрителей и консолидировать целевую аудиторию. Условия соглашения сторон пока не раскрываются.

А24 сняла такие фильмы, как “Комната” (Room, 2015), “Эми” (Amy, 2015), “Леди Бёрд” (Lady Bird, 2017) и “Лунный свет” (Moonlight, 2016). Последняя лента завоевала премию “Оскар” в 2017 году в номинациях “Лучший фильм”, “Лучший адаптированный сценарий” и “Лучшее исполнение мужской роли второго плана”.

Как сообщал УНН, Facebook заказывал статьи с критикой Apple и Google, чтобы отвлечь внимание от собственных ошибок.

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