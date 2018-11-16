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CNBC: Apple буде випускати художні фільми

CNBC: Apple буде випускати художні фільми

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Корпорація Apple займеться зйомкою художніх фільмів і з цією метою підписала угоду з компанією A24. Про це повідомив у четвер телеканал CNBC з посиланням на власні джерела, передає УНН.

За їхніми даними, партнери планують приступити до реалізації спільного проекту в наступному році. На перших порах A24 буде випускати і демонструвати кінофільми і телешоу безкоштовно. Даний підхід націлений на те, щоб завоювати довіру глядачів і консолідувати цільову аудиторію. Умови угоди сторін поки не розкриваються.

А24 зняла такі фільми, як “Кімната” (Room, 2015), “Емі” (Amy, 2015), “Леді Бьорд” (Lady Bird 2017) і “Місячне світло” (Moonlight, 2016). Остання стрічка завоювала премію “Оскар” в 2017 році в номінаціях “Кращий фільм”, “Кращий адаптований сценарій” і “Найкраще виконання чоловічої ролі другого плану”.

Як повідомляв УНН, Facebook замовляв статті з критикою Apple і Google, щоб відвернути увагу від власних помилок.

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