CNBC: Apple буде випускати художні фільми
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Корпорація Apple займеться зйомкою художніх фільмів і з цією метою підписала угоду з компанією A24. Про це повідомив у четвер телеканал CNBC з посиланням на власні джерела, передає УНН.
За їхніми даними, партнери планують приступити до реалізації спільного проекту в наступному році. На перших порах A24 буде випускати і демонструвати кінофільми і телешоу безкоштовно. Даний підхід націлений на те, щоб завоювати довіру глядачів і консолідувати цільову аудиторію. Умови угоди сторін поки не розкриваються.
А24 зняла такі фільми, як “Кімната” (Room, 2015), “Емі” (Amy, 2015), “Леді Бьорд” (Lady Bird 2017) і “Місячне світло” (Moonlight, 2016). Остання стрічка завоювала премію “Оскар” в 2017 році в номінаціях “Кращий фільм”, “Кращий адаптований сценарій” і “Найкраще виконання чоловічої ролі другого плану”.
Як повідомляв УНН, Facebook замовляв статті з критикою Apple і Google, щоб відвернути увагу від власних помилок.