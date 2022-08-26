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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Citigroup объявил о поэтапном сворачивании деятельности в россии

Киев • УНН

 • 97376 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Американская инвестиционная компания Citigroup планирует закрыть в этом квартале розничный и коммерческий банковский бизнес в россии. Об этом сообщает издание Reuters, информирует УНН.

Citigroup объявил о поэтапном сворачивании деятельности в россии

Детали 

Citigroup оценил, что выход с российского рынка обойдется ему примерно в 170 миллионов долларов в течение следующих 18 месяцев. Закрытие коснется около 2300 из 3000 сотрудников Citi в россии в 15 отделениях.

Как отметили, американский банк с самым большим присутствием в россии объявил о планах покинуть розничный бизнес еще в апреле 2021 года.

После вторжения россии в Украину Citigroup присоединился к другим крупным инвестиционным компаниям, которые решили свернуть свою деятельность в стране-агрессоре. В марте 2022 года Citigroup расширила сферу своего запланированного выхода из россии, включив местные коммерческие банки.

Цитата

"Кажется, это хороший шаг. Кредитование в россии является высоким риском, и страна может испытать серьезный экономический спад из-за экономических санкций", - подчеркнул главный инвестиционный директор Ironhold Capital в Нью-Йорке Сиддхарт Сингхай.

Дополнение 

Украинское правительство призвало руководителей американских и европейских банков разорвать связи с компаниями, торгующими российской нефтью. Экономический советник президента Украины Олег Устенко обвиняет банки в том, что они "затягивают" войну, предоставляя кредиты таким компаниям.

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