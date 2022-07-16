Україна вимагає від найбільших світових банків припинити співпрацю з рф в нафтовій сфері - FT

Деталі

Як вказано, Олег Устенко написав листа банкірам, у тому числі Джеймі Даймону з JPMorgan Chase і Ноелю Квінну з HSBC, з проханням припинити фінансування компаній, які торгують російською нафтою і продають акції нафтогазових груп "Газпром" і "Роснєфть", що підтримуються російською державою.

У листах, які бачив Financial Times, що були відправлені цього тижня, а також відправлені Citigroup і Crédit Agricole, банки звинувачувалися в "продовженні" війни, надаючи кредити компаніям, які поставляють російську нафту, і говорилося, що вони будуть заблоковані від участі у післявоєнному відновленні України.

В інтерв'ю FT Устенко заявив, що Міністерство юстиції України має намір подати на банки до Міжнародного кримінального суду після закінчення війни і що служби безпеки України збирають інформацію про фінансові установи, які підтримують операції з російським паливом.

Цитата

"Я вважаю, що вони скоюють воєнні злочини, тому що саме таким чином допомагають путінському режиму та підтримують режим", — сказав він, стверджуючи, що російські доходи від нафти та газу фінансують закупівлю ракет та снарядів, які використовуються проти українців.

Підрозділи HSBC і Credit Agricole з управління активами, як зазначається, володіють акціями "Газпрому" та "Роснєфті", російських державних нафтогазових компаній. Згідно з листами, Citigroup надає кредити російському нафтогазовому гіганту Лукойл і Vitol, який торгує російською нафтою.

JPMorgan надає Vitol кредитні лінії, а його інвестиційний фонд "Російські цінні папери" володіє пакетами акцій "Газпрому", "Сбєрбанку" та "Роснєфті", які у листі названі одними з найважливіших економічних активів кремля.

Український уряд особливо розлютився на JPMorgan після того, як він опублікував нотатку аналітика, що попереджає, що спроби встановити стелю цін на російську нафту можуть підняти світові ціни до "стратосферних 380 доларів за барель", пише видання.

У листі Устенко назвав записку "лякаючою і такою, що ґрунтується на неякісному аналізі", а також поскаржився, що в ній ситуація в Україні названа "кризою", а не російським вторгненням.

Відповідь банків

У заяві JPMorgan сказано, що він грав активну роль у реалізації західних санкцій. Citigroup та Crédit Agricole не відповіли на коментарі Устенко безпосередньо, але повторили свої попередні заяви про зупинення та скорочення діяльності в росії. HSBC відмовився від коментарів. HSBC та Citigroup ведуть переговори з потенційними покупцями своїх місцевих підприємств.

У приватному порядку банкіри зазначали, що через санкції або призупинення торгівлі деякими акціями було неможливо позбутися частини їхніх російських активів.

Vitol заявила, що після вторгнення вона скоротила свій російський нафтовий бізнес на 80%, а обсяги, що залишилися, відповідають західним санкціям, які були розроблені для того, щоб російська нафта і далі надходила.