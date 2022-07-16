Украина требует от крупнейших мировых банков прекратить сотрудничество с рф в нефтяной сфере - FT

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КИЕВ. 16 июля. УНН. Украинское правительство призвало руководителей американских и европейских банков разорвать связи с компаниями, торгующими российской нефтью. Экономический советник президента Украины Олег Устенко обвиняет банки в том, что они "затягивают" войну, предоставляя кредиты таким компаниям. Об этом пишет Financial Times, информирует УНН.

Детали

Как указано, Олег Устенко написал письмо банкирам, в том числе Джейми Даймону из JPMorgan Chase и Ноэлю Квинну из HSBC, с просьбой прекратить финансирование компаний, торгующих российской нефтью и продающих акции нефтегазовых групп "Газпром" и "Роснефть", что поддерживаются российским государством.

В письмах, которые видел Financial Times, которые были отправлены на этой неделе, а также отправленые Citigroup и Crédit Agricole, банки обвинялись в "продолжении" войны, предоставляя кредиты компаниям, поставляющим российскую нефть, и говорилось, что они будут заблокированы от участия в послевоенном восстановлении Украины.

В интервью FT Устенко заявил, что Министерство юстиции Украины намерено подать на банки в Международный криминальный суд после окончания войны и что службы безопасности Украины собирают информацию о финансовых учреждениях, поддерживающих операции с российским топливом.

Цитата

"Я считаю, что они совершают военные преступления, потому что именно таким образом помогают путинскому режиму и поддерживают режим", — сказал он, утверждая, что российские доходы от нефти и газа финансируют закупку ракет и снарядов, которые используются против украинцев.

Подразделения HSBC и Credit Agricole по управлению активами, как отмечается, владеют акциями "Газпрома" и "Роснефти", российских государственных нефтегазовых компаний. Согласно письмам, Citigroup предоставляет кредиты российскому нефтегазовому гиганту Лукойл и Vitol, торгующему российской нефтью.

JPMorgan предоставляет Vitol кредитные линии, а его инвестиционный фонд "Российские ценные бумаги" владеет пакетами акций "Газпрома", "Сбербанка" и "Роснефти", которые в письме названы одними из важнейших экономических активов кремля.

Украинское правительство особенно разозлилось на JPMorgan после того, как оно опубликовало заметку аналитика, предупреждающего, что попытки установить потолок цен на российскую нефть могут поднять мировые цены до "стратосферных 380 долларов за баррель", пишет издание.

В письме Устенко назвал записку "пугающей и основывающейся на некачественном анализе", а также посетовал, что в ней ситуация в Украине названа "кризисом", а не российским вторжением.

Ответ банков

В заявлении JPMorgan говорится, что он играл активную роль в реализации западных санкций. Citigroup и Crédit Agricole не ответили на комментарии Устенко напрямую, но повторили свои предварительные заявления об остановке и сокращении деятельности в россии. HSBC отказался от комментариев. HSBC и Citigroup ведут переговоры с потенциальными покупателями своих местных предприятий.

В частном порядке банкиры отмечали, что из-за санкций или приостановки торговли некоторыми акциями было невозможно избавиться от части их российских активов.

Vitol заявила, что после вторжения она сократила свой российский нефтяной бизнес на 80%, а оставшиеся объемы соответствуют западным санкциям, которые были разработаны для того, чтобы российская нефть и дальше поступала.

Украинские Национальные Новости

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