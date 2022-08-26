Citigroup оголосив про поетапне згортання діяльності в росії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Американська інвестиційна компанія Citigroup планує закрити цього кварталу роздрібний та комерційний банківський бізнес у росії. Про це повідомляє видання Reuters, інформує УНН.
Деталі
Citigroup оцінив, що вихід з російського ринку коштуватиме йому приблизно 170 мільйонів доларів протягом наступних 18 місяців. Закриття торкнеться близько 2300 з 3000 співробітників Citi в росії у 15 відділеннях.
Як зазначили, американський банк із найбільшою присутністю в росії оголосив про плани покинути роздрібний бізнес ще у квітні 2021 року.
Після вторгнення росії в Україну Citigroup приєдналася до інших великих інвестиційних компаній, які вирішили згорнути свою діяльність у країні-агресорі. У березні 2022 року Citigroup розширила сферу свого запланованого виходу з росії, включивши місцеві комерційні банки.
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"Здається, це хороший крок. Кредитування в росії є високим ризиком, і країна може зазнати серйозного економічного спаду через економічні санкції", - наголосив головний інвестиційний директор Ironhold Capital у Нью-Йорку Сіддхарт Сінгхай.
Доповнення
Український уряд закликав керівників американських та європейських банків розірвати зв'язки з компаніями, які торгують російською нафтою. Економічний радник президента України Олег Устенко звинувачує банки в тому, що вони "затягують" війну, надаючи кредити таким компаніям.