ЧЕ по летним видам спорта: украинские синхронистки завоевали серебряную медаль

“Медальный бум Украинский продолжается. Синхронистки Елизавета Яхно и Анастасия Савчук получили серебряные награды в технической программе чемпионата Европы, который проходит в Глазго”, — говорится в сообщении комитета.

Примечательно, что в Глазго проходят соревнования первого в истории чемпионата Европы по летним видам спорта (объединенных чемпионатов Европы по синхронному плаванию, плавание, плавание на открытой воде, велоспорту, прыжкам в воду, гольфа, гребля, спортивной гимнастике и триатлону). Некоторая часть соревнований будет проходить на территории Берлина (легкая атлетика).

Как сообщалось ранее, Украина была в тройке лидеров медального зачета после первого медального дня.