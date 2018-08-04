ЧЄ з літніх видів спорту: українські синхроністки завоювали срібну медаль

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. Жіноча збірна України з синхронного плавання принесла Україні ще одне “срібло” у водних видах спорту чемпіонату Європи, що триває в Глазго, інформує УНН з посиланням на НОК України.

“Медальний бум українців продовжується. Синхроністки Єлизавета Яхно та Анастасія Савчук здобули срібні нагороди в технічній програмі чемпіонату Європи, що триває в Глазго”, — сказано у повідомленні Комітету.

Примітно, що в Глазго проходять змагання першого в історії чемпіонату Європи з літніх видів спорту (об’єднаних чемпіонатів Європи з синхронного плавання, плавання, плавання на відкритій воді, велоспорту, стрибків у воду, гольфу, веслування, спортивної гімнастики і триатлону). Деяка частина змагань проходитиме на території Берліну (легка атлетика).

Як повідомлялося раніше, Україна була в трійці лідерів медального заліку після першого медального дня.

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