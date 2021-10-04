Четверть населения Одесской области прошла вакцинацию
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. По данным на 4 октября, в Одесской области вакцинировались более 630 тысяч человек. Это около 25% всех жителей региона. Об этом 4 октября сообщил первый заместитель председателя Одесской ОГА Борис Волошенков, пишет УНН.
Чиновник отметил, что Одесская область долгое время была на последнем месте по количеству вакцинаций на 100 тысяч населения. Однако, в последнее время темпы растут.
Волошенков сообщил, что вакцинация медиков региона почти достигла необходимого минимума - 80%. А вот работники сферы образования отстают, среди них вакцинировалось только 64,8%.
Из 1760 учреждений образования региона 944 имеют более 80% привитого персонала. Остальные по состоянию на 4 октября работают в дистанционном режиме.
Отметим, что в областном центре к 4 октября работают все школы. Вакцинацию прошли 165 тысяч жителей города.