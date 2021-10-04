Чверть населення Одеської області пройшла вакцинацію

Чиновник зазначив, що Одеська область довгий час була на останньому місці за кількістю щеплень на 100 тисяч населення. Однак, останнім часом темпи зростають.

Волошенков повідомив, що вакцинація медиків регіону майже досягла необхідного мінімуму - 80%. А ось працівники сфери освіти відстають, серед них вакцинувалось лише 64,8%.

З 1760 закладів освіти регіону 944 мають більше ніж 80% щепленого персоналу. Решта станом на 4 жовтня працюють в дистанційному режимі.

Відзначимо, що в обласному центрі до 4 жовтня працюють всі школи. Вакцинацію пройшли 165 тисяч жителів міста.