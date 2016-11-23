Четверть бензинов в Украину импортируется с литовского завода "Орлен"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В октябре 2016 года Украина импортировала 104 тыс. тонн бензинов, что на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные "Консалтинговой группы А-95", передает УНН.
Так, по данным аналитиков, по итогам октября впервые за 4 месяца импорт бензинов Украиной снизился.
"Из всего объема 71% или 74 тыс. тонн приходилось на отгрузку с белорусского направления. Несмотря на 40% -ное снижение поставок из Литвы, 26% всего импорта бензинов приходится на ресурс производства Orlen Lietuva. В итоге на другие направления поставок бензина пришлось только 3%, тогда как в октябре 2015 году на них приходилось более трети всего импорта ", - говорится в сообщении.
Также, в октябре 2016 года состоялся один из самых значительных скачков импорта дизельного топлива - его поставки выросли на 16% до 598 тыс. тонн, по сравнению с октябрем 2015 года.
Лидером в поставках дизельного топлива остается Беларусь - 207 тыс. тонн топлива.
Особенностью октября также стало увеличение поставок дизельного топлива с Orlen Lietuva до 116 тыс. тонн.
Как сообщал УНН, еженедельно компания WOG импортирует из Литвы (концерн Orlen) партии сжиженного газа. За все время налаженного сотрудничества, начиная с июля текущего года, сеть АЗК импортировала более 2500 тонн ресурса .