Чверть бензинів в Україну імпортується із литовського заводу "Орлен"

Так, за даними аналітиків, за підсумками жовтня вперше за 4 місяці імпорт бензинів Україною знизився.

"З усього обсягу 71% або 74 тис. тонн припадало на відвантаження з білоруського напрямку. Незважаючи на 40%-е зниження поставок з Литви, 26% всього імпорту бензинів припадає на ресурс виробництва Orlen Lietuva. У підсумку на інші напрямки поставок бензину припало лише 3%, тоді як в жовтні 2015 року на них припадало понад третини всього імпорту", - йдеться у повідомленні.

Також, у жовтні 2016 році відбувся один з найбільш значних стрибків імпорту дизельного палива - його поставки зросли на 16% до 598 тис. тонн, у порівнянні з жовтнем 2015 року.

Лідером в поставках дизельного палива залишається Білорусь - 207 тис. тонн палива.

Особливістю жовтня також стало збільшення поставок дизельного палива із Orlen Lietuva до 116 тис. тонн.

Як повідомляв УНН, щотижня компанія WOG імпортує з Литви (концерн Orlen) партії скрапленого газу. За весь час налагодженої співпраці, починаючи з липня поточного року, мережа АЗК імпортувала більше 2500 тон ресурсу.