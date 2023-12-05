Чуть не накрыла людей и авто: в рф во время сноса одного из корпусов университета обвалилась стена

Часть стены упала при сносе одного из корпусов Российского университета транспорта в москве, передает УНН со ссылкой на ссылкой на Telegram-канал Shot.

Детали

По данным Telegram-канал,в трагедии удалось избежать - за несколько секунд до обрушения стены в Минаевском переулке проходили несколько человек и проезжали авто.