Чугуев и Дергачи ночью подверглись вражеским ударам, в Харькове без обстрелов - глава ОВА

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"Минувшей ночью обстрелов города Харьков не зафиксировано, впрочем, российские оккупанты ночью коварно обстреливали мирных жителей Харьковского и Чугуевского районов области", - сообщил Синегубов в Telegram.

Детали

По данным главы ОВА, около 2:00 враг нанес ракетный удар по городу Чугуев, поврежден инфраструктурный объект. Предварительно – без пострадавших.

Около 2:30 враг нанес удар по городу Дергачи, разрушено образовательное заведение. Погибла женщина примерно 50 лет, 59-летний мужчина ранен. Информация уточняется.

За прошедшие сутки враг обстреливал Чугуевский и Богодуховский районы Харьковской области. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, гражданские промышленные объекты, уничтожены несколько автомобилей, произошли пожары.

По данным Центра экстренной медицинской помощи, вчера в течение дня в Чугуевском районе 1 человек погиб, 2 – получили ранения.

"На линии столкновения продолжаются боевые действия. Враг обстреливает наши позиции и близлежащие населенные пункты из ствольной и реактивной артиллерии, танков, использует БпЛА. Наши защитники оказывают должное сопротивление, наносят врагу потери и надежно держат свои позиции", - отметил глава ОВА.

Дополнение

Российские оккупанты в ночь на 25 августа запустили в направлении Харькова две ракеты. Первая взорвалась в воздухе, а вторая упала на территории Чугуевского района.