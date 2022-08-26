Чугуїв та Дергачі вночі зазнали ворожих ударів, у Харкові без обстрілів - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Російські окупанти у ніч на п'ятницю завдали ракетного удару по Чугуєву, також під удар потрапалил Дергачі, є жертва, у Харкові ніч минула без обстрілів, повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"Минулої ночі обстрілів місто Харків не зафіксовано, утім російські окупанти вночі підступно обстрілювали мирних мешканців Харківського та Чугуївського районів області", - повідомив Синєгубов у Telegram.
Деталі
За даними голови ОВА, близько 2:00 ворог завдав ракетного удару по місті Чугуїв, пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Попередньо – без постраждалих.
Близько 2:30 ворог завдав удару по місту Дергачі, зруйновано освітній заклад. Загинула жінка приблизно 50 років, 59-річний чоловік поранений. Інформація уточнюється.
Протягом минулої доби ворог обстрілював Чугуївський та Богодухівський райони Харківщини. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, цивільні промислові об'єкти, знищено кілька автомобілів, сталися пожежі.
За даними Центру екстреної медичної допомоги, вчора протягом дня в Чугуївському районі 1 людина загинула, 2 – отримали поранення.
"На лінії зіткнення тривають бойові дії. Ворог обстрілює наші позиції та прилеглі населені пункти з ствольної та реактивної артилерії, танків, використовує БпЛА. Наші захисники чинять належний спротив, завдають ворогу втрат та надійно тримають свої позиції", - зазначив голова ОВА.
Доповнення
Російські окупанти у ніч на 25 серпня запустили в напрямку Харкова дві ракети. Перша вибухнула в повітрі, а друга впала на території Чугуївського району.