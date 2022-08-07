Чубайса выписали из итальянской больницы после лечения
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Анатолий Чубайс, покинувший россию после вторжения Москвы в Украину, был выписан из больницы в Италии, где он лечился от редкого нарушения иммунитета, передает УНН.
Детали
Итальянская газета La Repubblica сообщила, что Чубайса выписали из медицинского учреждения на Сардинии и тот уехал на реабилитацию во Франкфурт, Германия.
67-летний Чубайс на прошлой неделе проходил лечение от синдрома Гийена-Барре, редкое заболевание, при котором иммунная система атакует нервную систему, что может привести к онемению конечностей и, наконец, к параличу.
Хотя результаты токсикологических тестов еще не получены, сообщает La Repubblica, врачи заявили, что бывший чиновник хорошо отреагировал на лечение.
Итальянская полиция расследует ситуацию на наличие каких-либо признаков отравления.
Добавим
О госпитализации Чубайса во время отдыха на курортном острове Сардиния 1 августа сообщила российская телеведущая Ксения Собчак.
Собчак написала в Telegram, что жена Чубайса Авдотья Смирнова сообщила, что Чубайса поместили в реанимацию.
Пресс-секретарь кремля дмитрий песков заявил тогда, что не располагает информацией о каких-либо просьбах о помощи со стороны Чубайса, который когда-то был главой администрации бывшего президента Бориса Ельцина, или его представителей.
Перед отъездом из россии в марте Чубайс подал в отставку с поста посланника президента путина по вопросам стабильного развития.
Bloomberg сообщил, что Чубайс после отъезда выразил несогласие с вторжением россии в Украину.