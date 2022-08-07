Чубайса виписали з італійської лікарні після лікування

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Італійська газета La Repubblica повідомила, що Чубайса виписали із медичного закладу на Сардинії і той поїхав на реабілітацію до Франкфурта, Німеччина.

67-річний Чубайс минулого тижня проходив лікування від синдрому Гійєна-Барре, рідкісне захворювання, при якому імунна система атакує нервову систему, що може призвести до оніміння кінцівок і, зрештою, до паралічу.

Хоча результати токсикологічних тестів ще не отримані, повідомляє La Repubblica, лікарі заявили, що колишній чиновник добре відреагував на лікування.

Італійська поліція розслідує ситуацію на наявність будь-яких ознак отруєння.

Додамо

Про госпіталізацію Чубайса під час відпочинку на курортному острові Сардинія 1 серпня повідомила російська телеведуча Ксенія Собчак.

Собчак написала в Telegram, що дружина Чубайса Авдотья Смирнова повідомила, що Чубайса помістили в реанімацію.

Прессекретар кремля дмитро пєсков заявив тоді, що не має інформації про будь-які прохання про допомогу з боку Чубайса, який колись був головою адміністрації колишнього президента Бориса Єльцина, або його представників.

Перед від'їздом із росії у березні Чубайс подав у відставку з поста посланця президента путіна з питань стабільного розвитку.

Bloomberg повідомив, що Чубайс після від'їзду висловив незгоду з вторгненням рф в Україну.