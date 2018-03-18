Чубаров: оккупационные власти Крыма на выборах в первую очередь интересует явка избирателей

"Оккупационные власти подготовилась в полной мере для того, чтобы выписать те результаты, которые ей нужны во время того незаконного действа, которое они называют "выборами". Их сейчас волнует только один сегмент избирательной кампании. Это явка на участки", - заявил председатель Меджлиса.

По его словам, Кремль не волнует, как люди будут голосовать или даже если они будут портить бюллетени.

"Им нужна картинка хотя бы более-менее приемлемая, чтобы они ее демонстрировали всему миру. И они это будут делать утром 18 марта", - сказал Чубаров.

Как сообщал УНН, оккупационная власть АР Крым отчиталась, что на территории полуострова открылись все участки для голосования на выборах президента РФ.

Напомним, сегодня проходят выборы президента в России. Избирательные участки оккупанты развернули в аннексированном Крыму.