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Чубаров: окупаційну владу Криму на виборах в першу чергу цікавить явка виборців

Чубаров: окупаційну владу Криму на виборах в першу чергу цікавить явка виборців

Київ • УНН

 • 7976 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Російську владу в Криму на виборах президента Росії, які мають пройти на окупованому півострові 18 березня, цікавить в першу чергу явка виборців. Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в коментарі “Крим.Реалії ТВ”, передає УНН.

“Окупаційна влада підготувалася в повній мірі для того, щоб виписати ті результати, які їй потрібні під час того незаконного дійства, яке вони називають "виборами". Їх зараз хвилює тільки один сегмент виборчої кампанії. Це явка на дільниці," — заявив голова Меджлісу.

За його словами, Кремль не хвилює, як люди будуть голосувати або навіть якщо вони псуватимуть бюлетені.

“Їм потрібна картинка хоча б більш-менш прийнятна, щоб вони її демонстрували всьому світу. І вони це будуть робити вранці 18 березня”, — сказав Чубаров.

Як повідомляв УНН, окупаційна влада АР Крим відзвітувала, що на території півострова відкрилися усі дільниці для голосування на виборах президента РФ.

Нагадаємо, сьогодні відбуваються вибори президента в Росії. Виборчі дільниці окупанти розгорнули в анексованому Криму.

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