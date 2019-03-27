Чубаров: адвокатов не допустили при обыске фигурантов “дела Хизб ут-Тахрир”
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Прибывших к местам совершения обысков у фигурантов “дела Хизб ут-Тахрир” оккупанты не допустили адвокатов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров, передает УНН.
“Раннее утро 27 марта 2019 года в оккупированном Россией Крыму началось массовыми обысками домов крымских татар. По состоянию на 7 часов утра известно о вторжении российских силовиков в дома, как минимум, 25 крымскотатарских семей в Симферополе (массивы Строгановка и Каменка), а также в Карасубазарском (Белогорском) районе Крыма. Прибывших к местам совершения обысков адвокатов оккупанты не допустили в дома, где орудовали силовики”, — написал Чубаров.
Чубаров считает, что сегодняшние обыски в домах крымских татар — это начало новой, более жесткой волны репрессий и гонений крымских татар с целью привести их в полную покорность оккупантам.
“Сегодняшние вторжения российских оккупантов в дома крымских татар является актом наиболее массового нарушения прав человека в оккупированном Крыму, совершенных оккупантами в один день”, — добавил Чубаров.
Напомним, в оккупированном Россией Крыму сотрудники ФСБ проводят обыски у фигурантов бахчисарайского “дела Хизб ут-Тахрир”.