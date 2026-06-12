Что празднуют 12 июня в Украине и мире

Этот летний день отмечен важными глобальными инициативами по защите прав детей, украинскими профессиональными праздниками, а также строгим днем поста в православном календаре, пишет УНН.

День работника фондового рынка Украины

Это официальный профессиональный праздник, установленный президентским указом в 2008 году. Его отмечают специалисты, обеспечивающие функционирование рынка ценных бумаг, инвестиционные банкиры, брокеры и аналитики. Дата выбрана не случайно: именно 12 июня 1990 года законодательный орган еще тогдашней УССР принял решение о переходе к рыночной экономике.

Всемирный день борьбы с детским трудом (World Day Against Child Labour)

Важная международная дата, установленная Международной организацией труда (МОТ) в 2002 году. Цель этого дня — привлечь внимание правительств, бизнеса и общества к ужасающей проблеме эксплуатации детей. По статистике, миллионы детей в мире до сих пор лишены нормального детства, доступа к образованию и вынуждены работать в опасных условиях.

Оккупанты используют детский труд - Сопротивление

Международный день шиитского марша мира

День, посвященный призывам к глобальному миру, толерантности и противодействию религиозному экстремизму.

День красной розы (Red Rose Day)

Красивый летний праздник, посвященный самому известному и популярному цветку в мире. Это отличный повод подарить букет любимому человеку или высадить новый куст роз в саду.

Международный день фалафеля (International Falafel Day)

Гастрономический праздник, чествующий традиционное ближневосточное блюдо — жареные шарики из измельченного нута со специями. Этот праздник особенно популярен среди вегетарианцев и веганов по всему миру.

День Супермена (Superman Day)

Праздник для поклонников комиксов. Хотя первый комикс о Супермене вышел в апреле 1938 года, компания DC Comics в 2013 году официально объявила 12 июня Днем Супермена в честь 75-летия персонажа и выхода фильма "Человек из стали".

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Пятница Петрова поста (Петровки)

Идет пятый день летнего поста. Поскольку среда и пятница традиционно являются днями строгого поста, тем верующим, которые придерживаются церковного устава, в этот день надлежит воздерживаться от мяса, молочных продуктов, яиц, а также от блюд с добавлением растительного масла (разрешается сухоядение или горячая пища без масла).

День памяти преподобного Онуфрия Великого и Петра Афонского

По новому (новоиулианскому) календарю, на который перешли ПЦУ и УГКЦ, в этот день чествуют двух выдающихся святых подвижников. Онуфрий Великий жил в IV веке и провел в пустыне 60 лет в молитвах и строгой аскезе. Петр Афонский был первым отшельником, поселившимся на горе Афон (Святая Гора) в VII веке.

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