Что празднуют 12 июня в Украине и мире

$44.980.1451.890.00
ukenru
Эксклюзив
11 июня, 19:10 • 12333 просмотра
Станет ли Крым "оперативным котлом" для оккупантов из-за ударов ССО по вражеской логистике
11 июня, 17:33 • 28506 просмотра
В Мехико началась церемония открытия ЧМ-2026PhotoVideo
11 июня, 17:11 • 24857 просмотра
Дело о смерти Аднана Кивана: обвиняемые врачи Odrex продолжают затягивать судебное разбирательство
Эксклюзив
11 июня, 13:14 • 43617 просмотра
Необходимо служебное расследование в связи с ложью БЭБ в отчете за 2025 год — судья в отставке
Эксклюзив
11 июня, 12:43 • 50183 просмотра
В ГПСУ рассказали, где сейчас самые большие очереди на границе и сколько людей едут из Украины
11 июня, 12:14 • 39813 просмотра
Искусственный интеллект в медицине: от онкологии до прогноза преждевременных родов
11 июня, 10:00 • 23339 просмотра
Европейцы стремятся к поддержке Трампа на саммите G7 для мирных переговоров с россией - Bloomberg
Эксклюзив
11 июня, 09:07 • 22027 просмотра
Как сохранить волосы здоровыми летом
10 июня, 15:56 • 30323 просмотра
В Украине ввели День Сил беспилотных систем, его будут отмечать 11 июня
Эксклюзив
10 июня, 15:17 • 50227 просмотра
Украина режет логистику россиян на юге - приближает ли это освобождение Херсонщины и Крыма
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
2.2м/с
75%
748мм
Популярные новости
Силы беспилотных систем за год поразили более 356 тысяч российских целей - Зеленский11 июня, 20:10 • 8420 просмотра
Угрожал ножом и стрелял: в Нацполиции рассказали детали задержания в УжгородеVideo11 июня, 20:28 • 11458 просмотра
Массовые отключения света в Донецкой области и Луганске после мощных взрывов11 июня, 20:44 • 13829 просмотра
Более 2 тыс. кв. м в огне - в Киевской области продолжается ликвидация масштабного пожараPhoto11 июня, 22:37 • 10984 просмотра
Оккупанты строят новые кварталы на Херсонщине для тысяч россиян - ЦНС11 июня, 23:46 • 13421 просмотра
публикации
Прослушка телефона - как узнать, следят ли за вами, и как защититься11 июня, 16:55 • 24976 просмотра
Как облегчить спазмы во время менструации и вернуть себе комфорт11 июня, 13:53 • 30925 просмотра
Необходимо служебное расследование в связи с ложью БЭБ в отчете за 2025 год — судья в отставке
Эксклюзив
11 июня, 13:14 • 43617 просмотра
В ГПСУ рассказали, где сейчас самые большие очереди на границе и сколько людей едут из Украины
Эксклюзив
11 июня, 12:43 • 50183 просмотра
Искусственный интеллект в медицине: от онкологии до прогноза преждевременных родов11 июня, 12:14 • 39813 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Джей Ди Вэнс
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Крым
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Bad Bunny встретился с Папой Львом в Мадриде10 июня, 06:09 • 68728 просмотра
Трамп поделился постом со словами "Нью-Йорк любит Трампа" после того, как его освистали на игре "Никс"Photo9 июня, 13:09 • 54430 просмотра
Netflix показал настоящего Скуби-Ду в новом тизере сериалаVideo9 июня, 10:13 • 59287 просмотра
Украинские полярники показали кадры сна тюленя Уэдделла в АнтарктидеVideo7 июня, 02:02 • 93620 просмотра
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи3 июня, 14:52 • 163018 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Беспилотный летательный аппарат
Социальная сеть
Дипломатка

Что празднуют 12 июня в Украине и мире

Киев • УНН

 • 2268 просмотра

Украина поздравляет работников фондового рынка, а мир борется с детским трудом. Также 12 июня отмечают День Супермена и день памяти святых.

Что празднуют 12 июня в Украине и мире

Этот летний день отмечен важными глобальными инициативами по защите прав детей, украинскими профессиональными праздниками, а также строгим днем поста в православном календаре, пишет УНН.

День работника фондового рынка Украины

Это официальный профессиональный праздник, установленный президентским указом в 2008 году. Его отмечают специалисты, обеспечивающие функционирование рынка ценных бумаг, инвестиционные банкиры, брокеры и аналитики. Дата выбрана не случайно: именно 12 июня 1990 года законодательный орган еще тогдашней УССР принял решение о переходе к рыночной экономике.

Всемирный день борьбы с детским трудом (World Day Against Child Labour)

Важная международная дата, установленная Международной организацией труда (МОТ) в 2002 году. Цель этого дня — привлечь внимание правительств, бизнеса и общества к ужасающей проблеме эксплуатации детей. По статистике, миллионы детей в мире до сих пор лишены нормального детства, доступа к образованию и вынуждены работать в опасных условиях.

Оккупанты используют детский труд - Сопротивление16.10.24, 15:55 • 11504 просмотра

Международный день шиитского марша мира

День, посвященный призывам к глобальному миру, толерантности и противодействию религиозному экстремизму.

День красной розы (Red Rose Day)

Красивый летний праздник, посвященный самому известному и популярному цветку в мире. Это отличный повод подарить букет любимому человеку или высадить новый куст роз в саду.

Международный день фалафеля (International Falafel Day)

Гастрономический праздник, чествующий традиционное ближневосточное блюдо — жареные шарики из измельченного нута со специями. Этот праздник особенно популярен среди вегетарианцев и веганов по всему миру.

День Супермена (Superman Day)

Праздник для поклонников комиксов. Хотя первый комикс о Супермене  вышел в апреле 1938 года, компания DC Comics в 2013 году официально объявила 12 июня Днем Супермена в честь 75-летия персонажа и выхода фильма "Человек из стали".

Комикс о Супермене, украденный у Николаса Кейджа, продан за рекордные $15 миллионов10.01.26, 06:40 • 23699 просмотров

Пятница Петрова поста (Петровки)

Идет пятый день летнего поста. Поскольку среда и пятница традиционно являются днями строгого поста, тем верующим, которые придерживаются церковного устава, в этот день надлежит воздерживаться от мяса, молочных продуктов, яиц, а также от блюд с добавлением растительного масла (разрешается сухоядение или горячая пища без масла).

День памяти преподобного Онуфрия Великого и Петра Афонского

По новому (новоиулианскому) календарю, на который перешли ПЦУ и УГКЦ, в этот день чествуют двух выдающихся святых подвижников. Онуфрий Великий жил в IV веке и провел в пустыне 60 лет в молитвах и строгой аскезе. Петр Афонский был первым отшельником, поселившимся на горе Афон (Святая Гора) в VII веке.

В Нигерии четверых мужчин приговорили к смертной казни за массовое убийство в католической церкви04.06.26, 02:17 • 3690 просмотров

Александра Месенко

Общество
Фильм
Православная церковь Украины
Украина