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ЧМ-2018: Неймар оскорбил капитана сборной Бразилии в игре с Коста-Рикой

ЧМ-2018: Неймар оскорбил капитана сборной Бразилии в игре с Коста-Рикой

Киев  •  УНН

 • 15714 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Защитник и капитан сборной Бразилии Тиаго Силва рассказал о конфликте, который возник у него со звездным партнером по команде Неймаром в рамках второй встречи ЧМ-2018 против Коста-Рики (2:0), сообщает УНН со ссылкой на L'equipe.

По словам Силвы, он получил словесную критику от своего бомбардира "селесао" после того, как защитник вернул мяч костариканцам в рамках "фэйр плей". На тот момент счет в игре был 0:0.

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"Меня огорчило поведение Неймара по отношению ко мне. Он оскорбил меня, когда я вернул мяч. Но я считаю, что был прав, поскольку они тянули время, а этот эпизод не привел бы к забитому мячу в ворота соперника", - признался Силва.

Примечательно, что Неймар и Силва является одноклубниками по ФК "ПСЖ".

Добавим, что после двух туров команда Бразилии занимает первое место в группе Е с четырьмя очками. Следующий матч бразильцы проведут 27 июня с сербами.

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