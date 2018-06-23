ЧМ-2018: Неймар оскорбил капитана сборной Бразилии в игре с Коста-Рикой

По словам Силвы, он получил словесную критику от своего бомбардира "селесао" после того, как защитник вернул мяч костариканцам в рамках "фэйр плей". На тот момент счет в игре был 0:0.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Столтенберг заявил, что вся штаб-квартира НАТО по вечерам смотрит матчи ЧМ-2018

"Меня огорчило поведение Неймара по отношению ко мне. Он оскорбил меня, когда я вернул мяч. Но я считаю, что был прав, поскольку они тянули время, а этот эпизод не привел бы к забитому мячу в ворота соперника", - признался Силва.

Примечательно, что Неймар и Силва является одноклубниками по ФК "ПСЖ".

Добавим, что после двух туров команда Бразилии занимает первое место в группе Е с четырьмя очками. Следующий матч бразильцы проведут 27 июня с сербами.