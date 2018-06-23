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ЧС-2018: Неймар образив капітана збірної Бразилії у грі з Коста-Рікою

ЧС-2018: Неймар образив капітана збірної Бразилії у грі з Коста-Рікою

Київ • УНН

 • 15715 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. Захисник та капітан збірної Бразилії Тіаго Сілва розповів про конфлікт, який виник у нього з зірковим партнером по команді Неймаром в рамках другої зустрічі ЧС-2018 проти Коста-Ріки (2:0), повідомляє УНН з посиланням на L'equipe.

За словами Сілви, він отримав словесну критику від свого бомбардира "селесао" після того, як оборонець повернув м'яч костариканцям в рамках "фейр плей". На той момент рахунок у грі був 0:0.

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"Мене засмутила поведінка Неймара по відношенню до мене. Він образив мене, коли я повернув м'яч. Але я вважаю, що мав рацію, оскільки вони тягнули час, а цей епізод не привів би до забитого м'яча в ворота суперника", - зізнався Сілва.

Примітно, що Неймар і Сілва є одноклубниками по ФК "ПСЖ".

Додамо, що після двох турів команда Бразилії займає перше місце в групі Е з чотирма очками. Наступний матч бразильці проведуть 27 червня з сербами.

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