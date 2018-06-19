ЧМ-2018: экс-нападающий "Днепра" покинул сборную Хорватии из-за нежелания выйти на замену
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Форвард сборной Хорватии и экс-игрок “Днепра” Никола Калинич отказался выходить на замену в матче его команды в первом туре на чемпионате мира 2018 года, информирует УНН со ссылкой на сайт Федерации футбольного союза Хорватии.
“Калинич действительно покинул расположение сборной. В матче против Нигерии он отказался выходить на замену. Такая ситуация произошла с ним уже во второй или третий раз. Видимо, он просто не готов играть на чемпионате мира”, — заявил наставник национальной команды Златко Далич.
Стоит отметить, что Хорватия 21 июня сыграет с Аргентиной, а 26 июня — с Исландией.
Как сообщалось ранее, что “шашечные” обыграли нигерийцев со счетом 2:0 благодаря автоголу и пенальти Луки Модрича.