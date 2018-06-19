ЧС-2018: екс-нападник "Дніпра" покинув збірну Хорватії через небажання вийти із заміни
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Форвард збірної Хорватії і екс-гравець “Дніпра” Нікола Калініч відмовився виходити на заміну в матчі його команди у першому турі на чемпіонаті світу 2018 року, інформує УНН з посиланням на сайт Федерації футбольного союзу Хорватії.
“Калініч дійсно покинув розташування збірної. У матчі проти Нігерії він відмовився виходити на заміну. Така ситуація сталася з ним уже в другий або третій раз. Мабуть, він просто не готовий грати на чемпіонаті світ”, — заявив наставник національної команди Златко Даліч.
Варто зазначити, що Хорватія 21 червня зіграє з Аргентиною, а 26 червня — з Ісландією.
Як повідомлялося раніше, що “шашкові” обіграли нігерійців з рахунком 2:0 завдяки автоголу і пенальті Луки Модріча.