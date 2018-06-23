ЧМ-2018: действующий чемпион мира в меньшинстве вырвал первую победу

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КИЕВ. 23 июня. УНН. Заключительный матч очередного игрового дня Чемпионата мира-2018 прошел в Сочи между национальными сборными Швеции и Германии, передает УНН.

Действующие чемпионы мира для которых старт нынешнего турнира стал провальным (поражение от Мексики), пропустили первыми в свои ворота. Скандинавы сделали перехват в середине поля. Далее Клаэссон нашел передачей в штрафной Олу Тойвонена, и форвард ловко перебросил мяч мимо Мануэля Нойера.

После перерыва прострел Марио Гомеса закончился голом Марко Ройса — 1:1. Последние десять минут встречи Боатенг после грубой игры оставил “бундестим” в меньшинстве. Однако Юлиан Брандт мог помочь команде выйти вперед — удар приняла штанга. Только на 5-й компенсированной минуте розыгрыш штрафного подарил немцам трудную победу — 2:1. Автором обводного удара стал Тони Кроос.

Примечательно, что немцы набрали 3 очка и догнали в группе именно шведов. Лидером квартета с 6-ю очками является Мексика. В заключительной игре группового этапа немцам будет противостоять Южная Корея, а шведам — ​​мексиканцы.

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