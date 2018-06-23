ЧС-2018: чинний чемпіон світу у меншості вирвав першу перемогу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Заключний матч чергового ігрового дня Чемпіонату світу-2018 пройшов у Сочі між національними збірними Швеції та Німеччини, передає УНН.
Чинні чемпіони світу для яких старт нинішнього турніру став провальним (поразка від Мексики), пропустили першими у свої ворота. Скандинави зробили перехоплення в середині поля. Далі Клаессон знайшов передачею у штрафній Олу Тойвонена, і форвард вправно перекинув м’яч повз Мануеля Нойера.
По перерві простріл Маріо Гомеса закінчився голом Марко Ройса — 1:1. На останні десять хвилин зустрічі Боатенг після грубої гри залишив “бундестім” у меншості. Проте Юліан Брандт міг допомогти команді вийти вперед — його удар прийняла стійка воріт. Тільки на 5-й компенсованій хвилині розіграш штрафного подарував німцям важку перемогу — 2:1. Автором обвідного удару став Тоні Кроос.
Примітно, що німці набрали 3 очки і наздогнали у групі саме шведів. Лідером квартету з 6-ма очками є Мексика. У заключній грі групової стадії німцям протистоятиме Південна Корея, а шведам — мексиканці.