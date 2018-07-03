ЧМ-2018: Абэ поблагодарил сборную Японии по футболу за "две недели, как во сне"

“Футболисты сборной Японии до последней минуты отдавали все свои силы и подарили нам огромное количество эмоций. Спасибо за то, что каждый день был полон сил, а две недели прошли, как во сне”, — написал Абэ.

Сборная Японии в матче 1/8 финала чемпионата мира уступила команде Бельгии со счетом 2:3. Встреча прошла в Ростове-на-Дону.