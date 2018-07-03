ЧМ-2018: Абэ поблагодарил сборную Японии по футболу за "две недели, как во сне"

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 71465 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 109503 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 130597 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 137665 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 173668 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154620 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142031 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130564 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 184842 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118373 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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ЧМ-2018: Абэ поблагодарил сборную Японии по футболу за "две недели, как во сне"

ЧМ-2018: Абэ поблагодарил сборную Японии по футболу за "две недели, как во сне"

Киев  •  УНН

 • 15840 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поблагодарил национальной сборной по футболу за то, что та подарила своей стране “две недели, как во сне”. Об этом глава японского правительства написал во вторник на своей странице в Twitter, сообщает УНН.

“Футболисты сборной Японии до последней минуты отдавали все свои силы и подарили нам огромное количество эмоций. Спасибо за то, что каждый день был полон сил, а две недели прошли, как во сне”, — написал Абэ.

Сборная Японии в матче 1/8 финала чемпионата мира уступила команде Бельгии со счетом 2:3. Встреча прошла в Ростове-на-Дону.

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