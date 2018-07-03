ЧС-2018: Абе подякував збірній Японії з футболу за "два тижні, як уві сні"

“Футболісти збірної Японії до останньої хвилини віддавали всі свої сили і подарували нам величезну кількість емоцій. Спасибі за те, що кожен день був сповнений наснаги, а два тижні пройшли, як уві сні”, — написав Абе.

Збірна Японії в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу поступилася команді Бельгії з рахунком 2:3. Зустріч пройшла в Ростові-на-Дону.