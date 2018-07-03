ЧС-2018: Абе подякував збірній Японії з футболу за "два тижні, як уві сні"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе подякував національній збірній з футболу за те, що та подарувала своїй країні “два тижні, як уві сні”. Про це глава японського уряду написав у вівторок на своїй сторінці в Twitter, інформує УНН.
“Футболісти збірної Японії до останньої хвилини віддавали всі свої сили і подарували нам величезну кількість емоцій. Спасибі за те, що кожен день був сповнений наснаги, а два тижні пройшли, як уві сні”, — написав Абе.
Збірна Японії в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу поступилася команді Бельгії з рахунком 2:3. Зустріч пройшла в Ростові-на-Дону.