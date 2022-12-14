Лодка с мигрантами попала в аварию в морозном Ла-Манше: погибли три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Британское правительство заявило, что по меньшей мере три человека погибли после того, как лодка с мигрантами столкнулась с трудностями при пересечении Ла-Манша рано утром, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Лодка, вероятно, перевозила мигрантов из Франции, на следующий день после того, как премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о новых мерах по "остановке лодок" с мигрантами.
Известно, что небольшая лодка попала в беду примерно в 3:00 по Гринвичу у побережья Дандженесса, к западу от Дувра.
В водах между английским Кентом и Францией в условиях мороза была проведена крупная поисково-спасательная операция. Береговая охрана Великобритании, ВМС Франции и санитарная авиация были отправлены на помощь в спасательной операции. Также были задействованы рыбацкая лодка в этом районе и вертолеты береговой охраны из Лидда и Ли на Соленте.
Ночью во вторник температура упала до 1°C, и в море, вероятно, было холоднее. В то время в Кенте действовало "желтое" предупреждение о погоде из-за гололедицы.
Человек, знакомый с ситуацией, сказал, что 43 человека были спасены, причем более 30 из них были спасены из воды.
Как сообщается, число смертей может возрасти.
Дополнение
Мигранты, пересекающие пролив Ла-Манш, могут быть лишены права на убежище в Британии.