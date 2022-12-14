Човен з мігрантами потрапив в аварію у морозному Ла-Манші: загинуло троє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Британський уряд заявив, що щонайменше троє людей загинули після того, як човен з мігрантами зіткнувся з труднощами при перетині Ла-Маншу рано вранці, пише УНН з посиланням на ВВС.
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Човен, ймовірно, перевозив мігрантів із Франції, наступного дня після того, як прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про нові заходи щодо "зупинки човнів" з мігрантами.
Відомо, що невеликий човен потрапив у біду приблизно о 3:00 за Грінвічем біля узбережжя Дандженесса, на захід від Дувра.
У водах між англійським Кентом та Францією в умовах морозу була проведена велика пошуково-рятувальна операція. Берегова охорона Великої Британії, ВМС Франції та санітарна авіація були відправлені на допомогу у рятувальній операції. Також були задіяні рибальський човен у цьому районі та вертольоти берегової охорони з Лідда та Лі на Соленті.
Вночі у вівторок температура впала до 1°C, і в морі, ймовірно, було ще холодніше. На той час у Кенті діяло "жовте" попередження про погоду через ожеледицю.
Людина, знайома із ситуацією, сказала, що 43 людини було врятовано, причому більше ніж 30 з них було врятовано з води.
Як повідомляється, кількість смертей може зрости.
Доповнення
Мігранти, які перетинають протоку Ла-Манш, можуть бути позбавлені права на притулок у Британії.