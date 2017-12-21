Четырем чиновникам предъявлены подозрения в присвоении более 400 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Генеральная прокуратура Украины совместно с СБУ выдвинули подозрения четырем по подозрению в присвоении денег отдельных коммерческих банков Украины на сумму свыше 400 млн грн с использованием ряда банковских учреждений в государствах ЕС. Об этом сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ Генпрокуратуры, передает УНН.
"В уголовном производстве четырем должностным лицам резидентам Украины сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение или растрата имущества в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины и избраны меры пресечения", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, еще четырем фигурантам уголовного производства направлены уведомления о подозрении почтовой связью и их планируется объявить в розыск в январе 2018 года.
Напомним, харьковские прокуроры проводят обыски в запорожских чиновников.