Четырем чиновникам предъявлены подозрения в присвоении более 400 млн грн

"В уголовном производстве четырем должностным лицам резидентам Украины сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение или растрата имущества в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины и избраны меры пресечения", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, еще четырем фигурантам уголовного производства направлены уведомления о подозрении почтовой связью и их планируется объявить в розыск в январе 2018 года.

Напомним, харьковские прокуроры проводят обыски в запорожских чиновников.