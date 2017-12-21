Чотирьом посадовцям висунуто підозри у привласненні понад 400 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Генеральна прокуратура України спільно з СБУ висунули підозри чотирьом особам за підозрою у привласненні грошей окремих комерційних банків України на суму понад 400 млн грн з використанням низки банківських установ у державах ЄС. Про це повідомляє Управління зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури, передає УНН.
“У кримінальному провадженні чотирьом службовим особам резидентам України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення або розтрата майна в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України та обрані запобіжні заходи”, — йдеться у повідомленні.
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Як зазначається, ще чотирьом фігурантам кримінального провадження направлені повідомлення про підозру поштовим зв’язком та їх планується оголосити у розшук у січні 2018 року.
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