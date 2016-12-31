Четырех "сталкеров", которые пытались проникнуть в зону отчуждения, задержали пограничники

Как сообщили в пресс-службе, правонарушителями оказались жители Харьковской, Волынской и Киевской областей в возрасте от 23 до 30 лет. Они пытались проникнуть в зону отчуждения с целью экстремального туризма и отдыха.

Сейчас для выяснения обстоятельств правонарушения и принятия правового решения задержанные доставлены в подразделение Национальной полиции.