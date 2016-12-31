Четырех "сталкеров", которые пытались проникнуть в зону отчуждения, задержали пограничники
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Вчера, военнослужащие отдела "Иванков" Житомирского пограничного отряда совместно с сотрудниками Национальной полиции обнаружили и задержали четырех граждан Украины, при пересечении заградительного забора тыловой границы зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Как сообщили в пресс-службе, правонарушителями оказались жители Харьковской, Волынской и Киевской областей в возрасте от 23 до 30 лет. Они пытались проникнуть в зону отчуждения с целью экстремального туризма и отдыха.
Сейчас для выяснения обстоятельств правонарушения и принятия правового решения задержанные доставлены в подразделение Национальной полиции.