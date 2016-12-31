Чотирьох "сталкерів", які намагались проникнути в зону відчуження, затримали прикордонники
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Учора, військовослужбовці відділу “Іванків” Житомирського прикордонного загону спільно із співробітниками Національної поліції виявили та затримали чотирьох громадян України, під час перетину загороджувального паркану тилової межі зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, передає УНН із посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
Як повідомили у прес-службі, правопорушниками виявились жителі Харківської, Волинської та Київської областей віком від 23 до 30 років. Вони намагалися проникнути в зону відчуження з метою екстремального туризму та відпочинку.
Наразі для з'ясування обставин правопорушення та прийняття правового рішення затриманих доставлено до підрозділу Національної поліції.