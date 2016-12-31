Чотирьох "сталкерів", які намагались проникнути в зону відчуження, затримали прикордонники

Як повідомили у прес-службі, правопорушниками виявились жителі Харківської, Волинської та Київської областей віком від 23 до 30 років. Вони намагалися проникнути в зону відчуження з метою екстремального туризму та відпочинку.

Наразі для з'ясування обставин правопорушення та прийняття правового рішення затриманих доставлено до підрозділу Національної поліції.