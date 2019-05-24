Четырьмя поединками стартовал футбольный чемпионат мира U-20
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. В Польше стартовал чемпионат мира по футболу среди молодежных сборных в возрасте до 20 лет, сообщает УНН со ссылкой на ФИФА.
В одном из матчей случилось уникальное достижение. Нападающему сборной Сенегала Амаду Санья понадобилось всего 9,6 секунд, чтобы забить первый гол на чемпионате мира по футболу до 20 лет в Польше. Это взятие стало самым быстрым за всю историю соревнований. К концу игры с Таити Амаду Санья успел оформить хет-трик — 3:0.
В других противостояниях Мексика уступила Италии 1:2, Польша проиграла Колумбии 0:2, а Япония и Эквадор расписали ничью — 1:1.
Добавим, что сегодня в 21:30 стартует и сборная Украины U-20 матчем со сверстниками из США.