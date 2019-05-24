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Чотирма поєдинками стартував футбольний чемпіонат світу U-20

Чотирма поєдинками стартував футбольний чемпіонат світу U-20

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. У Польщі стартував чемпіонат світу з футболу серед молодіжних збірних віком до 20-ти років, повідомляє УНН з посиланням на ФІФА.

В одному з матчів відбулося унікальне досягнення. Нападнику збірної Сенегалу Амаду Санья знадобилося всього 9,6 секунди, щоб забити перший гол на чемпіонаті світу з футболу до 20 років в Польщі. Це взяття стало найшвидшим за всю історію змагань. До кінця гри із Таїті Амаду Санья встиг оформити хет-трик — 3:0.

В інших протистояннях Мексика поступилася Італії 1:2, Польща програла Колумбії 0:2, а Японія та Еквадор розписали нічию — 1:1.

Додамо, що сьогодні о 21:30 стартуватиме і збірна України U-20 матчем із однолітками з США.

Українські Національні Новини

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