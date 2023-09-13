Четыре украинки вошли в список 100 самых влиятельных людей мира от журнала Time
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Четыре украинки вошли в список 100 самых влиятельных людей мира. Американский еженедельник Time опубликовал свой ежегодный рейтинг TIME100 Next, передает УНН.
Детали
В список TIME100 Next в этом году попала первая вице-премьер-министр’Украины — министр экономики Юлия Свириденко. Ее кандидатуру в категории “Лидеров” выдвинула министр торговли США Джина Раймондо.
Двух украинок отметили в категории “Адвокаты”. В частности, это директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк, и руководитель добровольческого медицинского батальона “Госпитальеры” Яна Зинкевич.
Кроме того, в перечень влиятельных женщин мира попала Анастасия Волкова — руководитель компании Regrow Ag, предоставляющей технологические услуги аграрному бизнесу по всему миру. Ее номинировали в категории “Новаторы”.
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Дополнительно
Рейтинг 100 самых влиятельных людей мира в TIME основали в 2018 году. В перечень попадают молодые лидеры мнений и звезды, влияющие на формирование общества. Это музыканты, врачи, чиновники, обличители коррупции и топ-менеджеры знаковых компаний.
В 2022 году в список вошли трое украинцев. Два министра — Михаил Федоров и Александр Кубраков, а еще украинская ученая Марина Вязовская.