Четыре украинки вошли в список 100 самых влиятельных людей мира от журнала Time

Детали

В список TIME100 Next в этом году попала первая вице-премьер-министр’Украины — министр экономики Юлия Свириденко. Ее кандидатуру в категории “Лидеров” выдвинула министр торговли США Джина Раймондо.

Двух украинок отметили в категории “Адвокаты”. В частности, это директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк, и руководитель добровольческого медицинского батальона “Госпитальеры” Яна Зинкевич.

Кроме того, в перечень влиятельных женщин мира попала Анастасия Волкова — руководитель компании Regrow Ag, предоставляющей технологические услуги аграрному бизнесу по всему миру. Ее номинировали в категории “Новаторы”.

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Дополнительно

Рейтинг 100 самых влиятельных людей мира в TIME основали в 2018 году. В перечень попадают молодые лидеры мнений и звезды, влияющие на формирование общества. Это музыканты, врачи, чиновники, обличители коррупции и топ-менеджеры знаковых компаний.

В 2022 году в список вошли трое украинцев. Два министра — Михаил Федоров и Александр Кубраков, а еще украинская ученая Марина Вязовская.