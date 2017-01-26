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Українському вченому присудили престижну математичну премію

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. Український вчений Марина В’язовська отримала “Премію Салема 2016” — престижну математичну премію, яку щороку присуджують молодому математику за видатні результати досліджень в сфері наукових інтересів Рафаеля Салема. Про це УНН повідомили в прес-службі МОН.

Комісія присудила премію М.В’язовській за її відкриття світового рівня — щодо найщільнішого пакування куль у 8 та 24-вимірних просторах з використанням методів модульних форм.

Нагадаємо, у 2016 році математик розв’язала задачу, над вирішенням якої вчені працювали кілька століть: пакування куль у 8-вимірному просторі та, у співавторстві, — в 24-вимірному. Раніше задачу пакування куль було розв’язано лише для просторів із трьома і менше вимірами.

М.В’язовська закінчила Київський природничо-науковий ліцеї № 145 та механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2010-го захистила кандидатську дисертацію в Інституті математики НАН України на тему “Нерівності для поліномів і раціональних функцій та квадратурні формули на сфері”, а 2013 року здобула ступінь доктора природничих наук у Боннському університеті, захистивши дисертацію “Модулярні функції та особливі цикли”.

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