Українському вченому присудили престижну математичну премію

Комісія присудила премію М.В’язовській за її відкриття світового рівня — щодо найщільнішого пакування куль у 8 та 24-вимірних просторах з використанням методів модульних форм.

Нагадаємо, у 2016 році математик розв’язала задачу, над вирішенням якої вчені працювали кілька століть: пакування куль у 8-вимірному просторі та, у співавторстві, — в 24-вимірному. Раніше задачу пакування куль було розв’язано лише для просторів із трьома і менше вимірами.

М.В’язовська закінчила Київський природничо-науковий ліцеї № 145 та механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2010-го захистила кандидатську дисертацію в Інституті математики НАН України на тему “Нерівності для поліномів і раціональних функцій та квадратурні формули на сфері”, а 2013 року здобула ступінь доктора природничих наук у Боннському університеті, захистивши дисертацію “Модулярні функції та особливі цикли”.