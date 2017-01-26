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Украинскому ученому присудили престижную математическую премию

Киев • УНН

 • 13517 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Украинский ученый Марина Вязовская получила "Премию Салема 2016" - престижную математическую премию, которую ежегодно присуждают молодому математику за выдающиеся результаты исследований в сфере научных интересов Рафаэля Салема. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МОН.

Комиссия присудила премию М.Вязовськой за ее открытия мирового уровня - по плотной упаковке шаров в 8 и 24-мерных пространствах с использованием методов модульных форм.

Напомним, в 2016 году математик решила задачу, над решением которой ученые работали несколько веков: упаковка шаров в 8-мерном пространстве и, в соавторстве - в 24-мерном. Ранее задача упаковки шаров была решена лишь для пространств с тремя и менее измерениями.

М.Вязовская закончила Киевский естественнонаучный лицей № 145 и механико-математический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В 2010 году защитила кандидатскую диссертацию в Институте математики НАН Украины на тему "Неровности для полиномов и рациональных функций и квадратурные формулы на сфере", а в 2013 году получила степень доктора естественных наук в Боннском университете, защитив диссертацию "Модулярные функции и особые циклы".

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