Чотири українки ввійшли до списку 100 найвпливовіших людей світу від журналу Time
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Чотири українки ввійшли до списку 100 найвпливовіших людей світу. Американський тижневик Time опублікував свій щорічний рейтинг TIME100 Next, передає УНН.
Деталі
До списку TIME100 Next цьогоріч потрапила перша віцепрем’єр-міністерка України — міністерка економіки Юлія Свириденко. Її кандидатуру у категорії “Лідерів” висунула міністр торгівлі США Джина Раймондо.
Двох українок відзначили у категорії “Адвокати”. Зокрема, це директорка Центру протидії корупції Дар’я Каленюк, та очільниця добровольчого медичного батальйону “Госпітальєри” Яна Зінкевич.
Крім того, у перелік впливових жінок світу потрапила Анастасія Волкова — очільниця компанії Regrow Ag, що надає технологічні послуги аграрному бізнесу по всьому світу. Її номінували в категорії “Новатори”.
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Додатково
Рейтинг 100 найвпливовіших людей світу у TIME започаткували у 2018 році. До переліку потрапляють молоді лідери думок та зірки, що впливають на формування суспільства. Це музиканти, лікарі, урядовці, викривачі корупції та топменеджери знакових компаній.
У 2022 році до списку увійшли троє українців. Два міністри — Михайло Федоров та Олександр Кубраков, а ще українська науковиця Марина В’язовська.