Четыре трехочковых Михайлюка помогли "Детройту" обыграть "Кливленд"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Регулярный чемпионат НБА продолжился поединком “Кливленда” против “Детройта” защитника сборной Украины Святослава Михайлюка, передает корреспондент УНН.
“Пистонс” удалось впервые выйти вперед в матче после счета 4:2 только на заключительных минутах противостояния. Именно лучше концовка поединка подарила “поршням” победу 115:113.
Михайлюк вышел в стартовом составе “Детройта” и сыграл 34:30 минуты за которые набрал 12 очков (0/2 двухочковые, 4/10 трехочковых) при 5 передачах, подбора и перехвате.
Примечательно, что это пятый подряд матч в котором уроженец Черкасс набирает больше 10 очков.
Добавим, со 14 победами в 38 баталиях “Пистонс” идут 10-ми на Востоке.