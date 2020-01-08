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Чотири триочкових Михайлюка допомогли "Детройту" обіграти "Клівленд"

Київ • УНН

 • 13562 перегляди

КИЇВ. 8 січня. УНН. Регулярний чемпіонат НБА продовжився поєдинком “Клівленда” проти “Детройта” захисника збірної України Святослава Михайлюка, передає кореспондент УНН.

“Пістонс” вдалося вперше вийти вперед у матчі після рахунку 4:2 тільки на заключних хвилинах протистояння. Саме краща кінцівка поєдинку подарувала “поршням” звитягу 115:113.

Михайлюк вийшов у стартовому складі “Детройту” та відіграв 34:30 хвилини за які набрав 12 очок (0/2 двоочкові, 4/10 триочкові) при 5 передачах, підбиранню і перехопленні.

Примітно, що це п’ятий поспіль матч в якому уродженець Черкас набирає більше 10 очок.

Додамо, зо 14 перемогами в 38 баталіях “Пістонс” йдуть 10-ми на Сході.

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