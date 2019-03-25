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Четыре месяца в русском плену: в США сделали заявление о моряках

Киев • УНН

 • 2935 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Задержание Россией украинских моряков у Керченского пролива 25 ноября прошлого года является ужасным. Об этом написали в Twitter в посольстве США в Украине, передает УНН.

Четыре месяца в русском плену: в США сделали заявление о моряках

"Ровно 4 месяца назад украинские моряки защищали суверенитет Украины и право на свободу судоходства", - говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что свобода, суверенитет и достоинство являются основными принципами, которые вдохновляли революцию достоинства, и они так же важны на море, как и на суше.

"Задержание Россией этих моряков - так же как и сотен других украинских героев, которые защищали свою страну, - ужасное. Мы призываем Россию немедленно вернуть Украину задержанных членов экипажа и судна, а также уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", - отметили дипломаты.

Как сообщал УНН, российское следствие назначило психиатрическую экспертизу всем военнопленным украинским морякам.

Напомним, 25 ноября 2018 пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их перевели в Москву, где арест продлили до конца апреля.

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