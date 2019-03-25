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Чотири місяці в російському полоні: у США зробили заяву про моряків

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Затримання Росією українських моряків біля Керченської протоки 25 листопада минулого року є жахливим. Про це написали у Twitter в посольстві США в Україні, передає УНН.

Чотири місяці в російському полоні: у США зробили заяву про моряків

"Рівно 4 місяці тому українські моряки захищали суверенітет України і право на свободу судноплавства", - йдеться в повідомленні.

У посольстві підкреслили, що свобода, суверенітет та гідність є основними принципами, які надихали Революцію гідності, і вони так само важливі на морі, як і на суші.

"Затримання Росією цих моряків – так само як і сотень інших українських героїв, які захищали свою країну, - жахливе. Ми закликаємо Росію негайно повернути Україні затриманих членів екіпажу і судна, а також поважати суверенітет і територіальну цілісність України", - наголосили дипломати.

Як повідомляв УНН, російське слідство призначило психіатричну експертизу всім військовополоненим українським морякам.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, пізніше їх перевели в Москву, де арешт продовжили до кінця квітня.

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