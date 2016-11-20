Четыре человека погибли в ДТП на трассе Одесса-Рени
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Одесской области в Беляевском районе столкнулись легковушка и микроавтобус. В результате ДТП из легкового автомобиля спасатели извлекли четырех пострадавших. Водитель частного микроавтобуса доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ ГосЧС Украины в Одесской области, сообщает УНН.
19 ноября в 18:44 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что на 33 км автодороги Одесса-Рени произошло ДТП. К месту событий в 19:05 прибыло пожарно-спасательное отделение 13-й ГПСЧ. Было установлено столкновение двух автомобилей: легкового автомобиля "Шевроле Авео" и частного микроавтобуса "Фольксваген".
В результате ДТП водитель микроавтобуса доставлен в Беляевскую центральную районную больницу в реанимационное отделение. Состояние здоровья пострадавшего тяжелое.
С помощью гидроинструмента спасатели срезали передние водительские двери, стойки и крышу легкового автомобиля "Шевроле Авео" и изъяли 4-х человек без признаков жизни. Тела погибших переданы сотрудникам полиции.