Чотири людини загинуло у ДТП на трасі Одеса-Рені
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 20 листопада. УНН. На Одещині у Біляївському районі зіткнулись легковик і мікроавтобус. Внаслідок ДТП четверо загиблих рятувальники вилучили з легкового автомобіля. Водій приватного мікроавтобусу доставлений до реанімації у важкому стані. Про це проінформували у прес-службі ГУ ДСНС України в Одеській області, повідомляє УНН.
19 листопада о 18:44 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення, що на 33 км автошляху Одеса-Рені сталася ДТП. До місця подій о 19:05 прибуло пожежно-рятувальне відділення 13-ї ДПРЧ. Було встановлено зіткнення двох автомобілів: легкового автомобіля “Шевроле Авео” та приватного мікроавтобусу “Фольцваген”.
Внаслідок ДТП водій мікроавтобусу доставлений до Біляївської центральної районної лікарні в реанімаційне відділення. Стан здоров’я потерпілого важкий.
За допомогою гідроінструменту рятувальники зрізали передні водійські двері, стійки та дах легкового автомобіля “Шевроле Авео” та вилучили 4-х осіб без ознак життя. Тіла загиблих передано співробітникам поліції.