Четыре человека получили ножевые ранения во время драки фанатов в Риме
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В Риме во время схватки болельщиков футбольных клубов “Лацио” и “Севилья” четыре человека получили ножевые ранения. Об этом сообщает Il Messaggero, передает УНН.
По данным издания, драка фанатов произошла в центре итальянской столицы в 21:30 по местному времени (22:30 по Киеву) 13 февраля. В ней приняли участие около 40 человек.
В больницу с ножевыми ранениями были доставлены четыре человека. Двое из них оказались гражданами Испании, еще один гражданином Англии. О национальности четвертого пострадавшего не сообщается. Газета отмечает, что один из испанцев находится в критическом состоянии.
Матч между “Лацио” и “Севильей” в рамках 1/16 Лиги Европы УЕФА пройдет на Олимпийском стадионе в Риме вечером 14 февраля.
Напоминаем, в центре украинской столицы, возле входа на станцию киевского метрополитена “Крещатик” произошла массовая стычка между ультрас “Динамо” Киев и немецкого “Айнтрахта” из Франкфурта.