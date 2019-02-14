Чотири людини отримали ножові поранення під час бійки фанатів у Римі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. У Римі під час сутички уболівальників футбольних клубів “Лаціо” і “Севілья” чотири людини отримали ножові поранення. Про це повідомляє Il Messaggero, передає УНН.
За даними видання, бійка фанатів сталася в центрі італійської столиці о 21:30 за місцевим часом (22:30 за Києвом) 13 лютого. У ній взяли участь близько 40 осіб.
До лікарні з ножовими пораненнями були доставлені чотири людини. Двоє з них виявилися громадянами Іспанії, ще один громадянином Англії. Про національність четвертого постраждалого не повідомляється. Газета зазначає, що один з іспанців знаходиться в критичному стані.
Матч між “Лаціо” і “Севільєю” в рамках 1/16 Ліги Європи УЄФА пройде на Олімпійському стадіоні в Римі ввечері 14 лютого.
Нагадуємо, у центрі української столиці, біля входу на станцію київського метрополітену “Хрещатик” сталася масова сутичка між ультрас “Динамо” Київ та німецького “Айнтрахту” з Франкфурту.